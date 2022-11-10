«Я не зачинив двері». Зеленський припустив можливість переговорів з росією
- Автор:
- Олег Панфілович
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Telegram / Zelenskiy / Official
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова вести переговори з росією, якщо та визнає себе окупантом та справді покаже готовність до миру.
Про це він заявив у інтервʼю CNN.
За словами українського президента, він «нічого не чув, крім ультиматумів від нинішнього президента російської федерації».
Зеленський підкреслив, що «не зачинив двері» для перемовин, а Україна готова говорити з рф, проте з тою росією, яка справді готова до миру, і яка готова визнати, що є окупантом. «Треба все повернути. Земля, права, свобода, гроші. А головне — справедливість. І поки я не чув подібних заяв від рф — ні від путіна, ні від когось», — додав президент.
- Видання Politico з посиланням на два джерела написало, що вплив Білого дому призвів до помʼякшення позиції президента України Володимира Зеленського в питанні про неможливість перемовин з росією за каденції путіна.
- 4 жовтня Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони про неможливість проведення переговорів з президентом рф володимиром путіним.