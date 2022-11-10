«Я не зачинив двері». Зеленський припустив можливість переговорів з росією

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова вести переговори з росією, якщо та визнає себе окупантом та справді покаже готовність до миру.

Про це він заявив у інтервʼю CNN.

За словами українського президента, він «нічого не чув, крім ультиматумів від нинішнього президента російської федерації».

Зеленський підкреслив, що «не зачинив двері» для перемовин, а Україна готова говорити з рф, проте з тою росією, яка справді готова до миру, і яка готова визнати, що є окупантом. «Треба все повернути. Земля, права, свобода, гроші. А головне — справедливість. І поки я не чув подібних заяв від рф — ні від путіна, ні від когось», — додав президент.