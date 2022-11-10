США передадуть Україні чотири зенітно-ракетних комплекси Avenger

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Сполучені Штати передадуть Україні чотири зенітно-ракетних комплекси Avenger для боротьби з дронами.

Про це оголосив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

«Сьогодні США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні, до якого входитимуть важливі засоби протиповітряної оборони, як-от ракети для комплексів ППО Hawk, а також чотири системи Avenger, оснащені ракетами Stinger», — сказав Салліван.

Радник Байдена уточнив, що новий пакет допомоги доповнить інші засоби протиповітряної оборони, які Україні вже передали союзники США.

Міністерство оборони США оприлюднило деталі цього пакета допомоги. Зокрема, Україні передадуть:

боєприпаси для реактивних систем HIMARS;

21 тисячу артилерійських снарядів калібру 155 мм;

500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

10 тисяч мінометних снарядів калібру 120 мм;

100 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);

400 гранатометів;

стрілецьку зброю, оптику та понад 20 000 000 патронів до стрілецької зброї;

підривне обладнання.