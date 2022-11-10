Іспанія відправить Україні ще два зенітних комплекси Hawk
- Автор:
- Олег Панфілович
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Іспанія вирішила надати Україні додаткові зенітні установки Hawk для потреб протиповітряної оборони.
Про це повідомляє видання InfoDefensa.
Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес під час зустрічі з українськими військовими заявила, що її країна передасть ще дві системи Hawk до чотирьох, які вже поставлені.
«Ще дві пускові установки будуть відправлені саме тому, що про це нас попросили з НАТО, для допомоги Україні», — розповіла Маргарита Роблес.
- 7 листопада міністр оборони Олексій Резніков заявив, що до України прибули поставлені Іспанією зенітні комплекси Aspide.
- 2 листопада стало відомо, що Іспанія відправила батарею Aspide і ракети до них разом із системами ППО Hawk (чотири одиниці), протитанковими комплексами, гарматами та іншим військовим обладнанням.