Іспанія відправить Україні ще два зенітних комплекси Hawk

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Іспанія вирішила надати Україні додаткові зенітні установки Hawk для потреб протиповітряної оборони.

Про це повідомляє видання InfoDefensa.

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес під час зустрічі з українськими військовими заявила, що її країна передасть ще дві системи Hawk до чотирьох, які вже поставлені.

«Ще дві пускові установки будуть відправлені саме тому, що про це нас попросили з НАТО, для допомоги Україні», — розповіла Маргарита Роблес.