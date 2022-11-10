Хорватія до кінця року приєднається до Шенгенської зони. Європарламент проголосував за це
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Європейський парламент проголосував за приєднання Хорватії до Шенгенської зони. Очікується, що країна увійде до неї до кінця поточного року.
Про це повідомила пресслужба Європарламенту.
Хорватія фактично виконала усі необхідні умови — 281 рекомендацію у восьми сферах Шенгенського законодавства. Тепер «зелене світло» для скасування внутрішнього прикордонного контролю до кінця цього року має бути прийняте одноголосно державами-членами ЄС, які входять до Шенгенської зони.
Європарламент давно виступає за розширення Шенгенської зони, яка сьогодні включає 26 держав (усі держави-члени ЄС, окрім Болгарії, Хорватії, Кіпру, Ірландії та Румунії, а також європейські країни, які не входять до ЄС).
- Раніше Рада Європейського Союзу остаточно затвердила правові акти, необхідні для приєднання Хорватії до єврозони з 1 січня 2023 року.
- У жовтні 2022 року Європарламент закликав держави-члени невідкладно прийняти до Шенгенської зони Румунію та Болгарію.