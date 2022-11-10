Залужний: ЗСУ за час наступу відвоювали на Херсонщині 41 населений пункт
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Facebook / Офіс президента
Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний розповів про сумарні успіхи українських військ на Херсонщині.
Так, на Херсонському напрямку з 1 жовтня ЗСУ просунулись вглиб на 36,5 км. Загальна площа відвойованої території — до 1 381 кв. км. Взято під контроль 41 населений пункт.
За минулу добу, 9 листопада, на напрямку Петропавлівка — Новорайськ підрозділи ЗСУ просунулись на 7 км, взяли під контроль 6 населених пунктів і звільнили до 107 кв. км території. На напрямку Первомайське — Херсон українські війська просунулись на 7 км, взяли під контроль 6 населених пунктів. Звільнено 157 кв. км.
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