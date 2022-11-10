Британія заморозила російських активів на $20,4 мільярда
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Уряд Великої Британії заморозив російських активів на £18 мільярдів ($20,4 мільярда). Усі вони належать російським олігархам, фізичним та юридичним особам, які перебувають під санкціями за вторгнення рф в Україну.
Про це пише Reuters із посиланням на дані Управління фінансових санкцій, що входить до складу Міністерства фінансів.
Вказано, що росія обійшла Лівію та Іран і стала країною з найбільшою кількістю санкцій у Британії.
На сьогодні Британія запровадила санкції проти понад 1 200 фізичних осіб і понад 120 організацій, повʼязаних з рф, зокрема проти відомих бізнесменів та політиків.
- У кінці жовтня речник Єврокомісії Крістіан Віганд казав, що ЄС заморозив російських активів на €17,5 мільярда. Більшу частину активів заморозили Німеччина, Бельгія, Франція, Люксембург, Ірландія, Італія та Австрія.
- Заморожені активи не означають заарештовані. Щоб передати їх, наприклад, на відновлення України, необхідно визначити правовий механізм. Використати російські активи для відновлення України закликав Київ.