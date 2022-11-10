Масований обстріл. У Генштабі розповіли, як діятимуть ЗСУ в разі повторного наступу з білорусі

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Костянтин і Влада Ліберови / «Бабель»

У Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що в разі повторного наступу з білорусі на ворога чекають масовані обстріли.

«Активна оборона. Так будуть діяти наші воїни, якщо ворог надумає повторити наступ з території республіки білорусь. Із моменту перетину державного кордону з Україною почнеться масоване вогневе ураження окупантів. Кожна дорога і стежина, ліси та пагорби стануть для ворога пасткою або неприємним сюрпризом. Його втрати будуть величезними», — наголосили в Генштабі.

Ворог стикнеться з усіма можливими інженерними загородженнями та мінними полями.