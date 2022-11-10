Масований обстріл. У Генштабі розповіли, як діятимуть ЗСУ в разі повторного наступу з білорусі
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Костянтин і Влада Ліберови / «Бабель»
У Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що в разі повторного наступу з білорусі на ворога чекають масовані обстріли.
«Активна оборона. Так будуть діяти наші воїни, якщо ворог надумає повторити наступ з території республіки білорусь. Із моменту перетину державного кордону з Україною почнеться масоване вогневе ураження окупантів. Кожна дорога і стежина, ліси та пагорби стануть для ворога пасткою або неприємним сюрпризом. Його втрати будуть величезними», — наголосили в Генштабі.
Ворог стикнеться з усіма можливими інженерними загородженнями та мінними полями.
- Росія вже перекинула до білорусі «кадировців», а також носії ракет «Кинджал», які розмістили на авіабазі в Мачулищах.
- У Генштабі ЗСУ вважають, що ризики нового наступу на Україну з білорусі зростають, але головною ціллю буде не Київ. Наразі ворог перекидає до білорусі підрозділи 1 танкової армії, насамперед 2 мотострілецької дивізії, разом із технікою і мобілізованими. Їх розміщують на основних військових полігонах білорусі.
- Ознак формування наступальних угруповань наразі немає. У Генштабі заявляли, що на формування ударного угруповання для нападу на Україну з білорусі необхідно щонайменше 2—3 місяці.