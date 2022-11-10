Президент США Байден заявив, що на звʼязки Ілона Маска з іншими країнами «варто звернути увагу»
- Автор:
- Анна Холоднова
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NurPhoto / Contributor / Getty Images
Президент США Джо Байден заявив, що звʼязки нового власника Twitter Ілона Маска з іншими країнами «варті того, щоб на них звернули увагу».
Про це пише The Guardian.
Байден сказав це у відповідь на запитання, чи вважає він Маска загрозою національній безпеці та чи має уряд США розслідувати його придбання Twitter за допомогою конгломерату Саудівської Аравії.
«Я вважаю, що співпраця та/або технічні відносини Ілона Маска з іншими країнами заслуговують уваги. Чи робить він щось неналежне? Я не припускаю цього. Я вважаю, що вони варті уваги», — сказав Байден.
Саудівський принц Аль-Валід бін Талал, один із найбагатших інвесторів Близького Сходу, та його інвестиційна компанія стали другим за величиною інвестором у Twitter після того, як компанію придбав Маск.
Два сенатори США — демократ Рон Уайден, який очолює фінансовий комітет, і Кріс Мерфі з Коннектикуту — минулого тижня закликали до «ретельної перевірки» цієї угоди.
Раніше в Білому домі заявили, що інформація про наміри США перевірити деякі підприємства Маска, зокрема Twitter, «не відповідають дійсності».
- 2 жовтня Ілон Маск опублікував у своєму Twitter низку твітів із припущеннями «найімовірнішого» закінчення війни росії проти України. Користувачам він пропонував проголосувати за таке: провести повторне голосування в анексованих росією регіонах під наглядом ООН; росія йде, якщо на це буде воля народу; Крим формально входить до складу росії, як це було з 1783 року (до «помилки» Хрущова); гарантується водопостачання Криму; Україна залишається нейтральною.
- Згодом Ілон Маск запостив у Twitter ще одне «голосування». Він запитав у користувачів, чи повинні вирішувати жителі окупованого Криму і Донбасу, у якій країні їм жити — в Україні чи в росії. У коментарі до Маска прийшло багато обурених українців. Президент Зеленський у відповідь запитав, який Ілон Маск усім подобається більше — той, який підтримує Україну, чи той, який підтримує росію. У коментарі до нього прийшов власне Маск і зазначив, що він підтримує Україну, але хвилюється за наслідки війни для світу.
- Згодом в інтервʼю виданню Financial Times Маск запропонував зробити Тайвань спеціальним адміністративним районом Китаю за прикладом Гонконгу.