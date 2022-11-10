Велика Британія передасть Україні тисячу зенітних ракет для збиття повітряних цілей

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Велика Британія найближчим часом завершить передачу Україні додаткової тисячі зенітних ракет «земля-повітря». Вони призначені для збиття повітряних цілей.

Про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес під час візиту до місць навчання українських військових.

Він зазначив, що ці ракети сумісні із тими системами та комплексами ППО, які є в українській армії. Британія передасть пускові установки та ракети, які можуть збивати російські безпілотники та крилаті ракети.

«Це зобовʼязання [надати] ще сотні ракет класу «земля-повітря» продовжує нашу оборонну підтримку України проти російської агресії та допоможе Україні протистояти загрозі незаконних ударів по критично важливій національній інфраструктурі», — пояснив Воллес.

Він також відвідав полігони, де наразі проходять навчання 1 900 українських військових. Інструкторами виступають британські військові та ще представники восьми інших країн. Після завершення навчання вони вирушать в Україну з отриманими бронежилетами, одягом, засобами захисту слуху, водонепроникними костюмами та спальними мішками.