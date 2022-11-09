У ВООЗ заявили, що з початку року кількість смертельних випадків від коронавірусу у світі впала на 90%

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Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що від початку кількість смертей від коронавірусу у світі впала на 90%. На початку року щотижня від COVID помирали 75 тисяч людей, а за останній тиждень — лише 9 400.

Про це пише The Associated Press.

«Ми пройшли довгий шлях, й це — привід для оптимізму. Утім ми продовжуємо закликати усі уряди, громади та осіб залишатися пильними», — сказав він.

За його словами, нові штами COVID-19 продовжують з’являтися та становлять небезпеку. Гебреєсус підкреслив, що така кількість смертей — це майже на 10 тисяч більше, ніж могло бути до хвороби, якої можна запобігти.

Також він зазначив, що у світ досі проводять недостатню кількість тестів для виявлення коронавірусу, а різниця вакцинованого населення у багатих та бідних країн лишається великою.