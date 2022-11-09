«Терпіння може закінчитися». Іран відкрито пригрозив Саудівській Аравії через «дестабілізацію регіону»
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Flickr / Mohsen Taleb
В Ірані відкрито пригрозили Саудівській Аравії, що «їхнє терпіння може скінчитися». Там кажуть, що Саудівська Аравія займається дестабілізацією регіону.
Про це повідомив міністр інформації та національної безпеки Ірану Ісмаїл Хатіб, пише Fars.
«У випадку Саудівської Аравії я кажу, що наша доля та доля інших країн регіону повʼязані через наше сусідство. З точки зору Ірану, будь-яка нестабільність у країнах регіону є заразною, а будь-яка нестабільність в Ірані може бути заразною для країн регіону», — заявив міністр.
За його словами, США, Велика Британія та Саудівська Аравія займаються дестабілізацією регіону. Він пояснює, що закидання камінням могутнього Ірану не має іншого сенсу, окрім переходу кордону раціональності.
«Ісламська Республіка Іран поки що прийняла стратегічне терпіння з твердою раціональністю, але вона не дає жодних гарантій для продовження цього стратегічного терпіння в разі продовження бойових дій», — наголосив Хатіб.
- Саудівська Аравія попередила США про плани атаки з боку Ірану на цілі в королівстві. Військові США та країн Близького Сходу перебувають у стані підвищеної готовності. У відповідь на попередження США Саудівська Аравія та кілька сусідніх країн підвищили рівень готовності для своїх військових сил. Саудівські посадовці заявили, що Іран готовий напасти як на королівство, так і на Ірак, щоб відвернути увагу від внутрішніх протестів, що охопили країну.
- Влада Ірану заперечила плани нападу на Саудівську Аравію та іракське місто Ербіль. Там називають повідомлення у ЗМІ неправдивими.