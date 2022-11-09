Німеччина передала Україні 30 бронемашин та ракети до IRIS-T
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
Німеччина передала Україні 30 броньованих машин Dingo та ракети до протиповітряних систем IRIS-T.
Про це свідчить інформація на сайті німецького уряду.
Також українські військові отримали чотири антидронних датчики (яких раніше вже було передано 14), 18 розвідувальних безпілотників, пʼять тягачів-транспортерів M1070 Oshkosh, один навантажувач (на додаток до двох поставлених раніше).
Крім того, уряд Німеччини готується передати Україні ракети для системи IRIS-T, 42 машини для розмінування, чотири мобільні і захищені системи розмінування, три мобільні, захищені і дистанційно керовані системи розмінування, пʼять мобільних розвідувальних комплексів.
- Раніше повідомлялося, що німецький уряд передасть Україні 500 авто для патрулювання кордону, 22 з них уже прибули до України.
- 12 жовтня Міноборони Німеччини повідомляло, що в наступні кілька тижнів Україна отримає додаткові реактивні системи залпового вогню MARS II й артилерійські установки PzH 2000. Наприкінці жовтня дві системи MARS і чотири САУ PzH 2000 прибули до України.
- 22 жовтня ЗМІ повідомляли, що голови Міноборони Німеччини та МЗС попросили Міністерство фінансів виділити втричі більше грошей на допомогу Україні. Вони вимагають врахувати це під час погодження бюджету на наступний рік.