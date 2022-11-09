Німеччина передала Україні 30 бронемашин та ракети до IRIS-T

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Німеччина передала Україні 30 броньованих машин Dingo та ракети до протиповітряних систем IRIS-T.

Про це свідчить інформація на сайті німецького уряду.

Також українські військові отримали чотири антидронних датчики (яких раніше вже було передано 14), 18 розвідувальних безпілотників, пʼять тягачів-транспортерів M1070 Oshkosh, один навантажувач (на додаток до двох поставлених раніше).

Бронемашина Dingo

Крім того, уряд Німеччини готується передати Україні ракети для системи IRIS-T, 42 машини для розмінування, чотири мобільні і захищені системи розмінування, три мобільні, захищені і дистанційно керовані системи розмінування, пʼять мобільних розвідувальних комплексів.