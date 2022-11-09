Гендиректор МАГАТЕ: Ознак підготовки Україною «брудної бомби» не виявлено

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Dean Calma / IAEA

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) завершили перевірку на трьох обʼєктах в Україні і не виявили ознак незаявленої ядерної активності — доказів створення «брудної бомби» не виявлено.

Про це розповів гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

«Протягом кількох днів наша інспекційна група обстежувала три обʼєкти. Ми змогли підтвердити, що не було жодних доказів витоку чи іншого неправомірного використання ядерного матеріалу», — зазначив Гроссі.

На початку листопада у МАГАТЕ повідомляли, що інспектори побували в Інституті ядерних досліджень у Києві, на Східному гірничо-збагачувальному комбінаті у Жовтих Водах і на «Південному машинобудівному заводі» у Дніпрі. Вони також відібрали зразки з навколишнього середовища для аналізу, який очевидно не дав негативних результатів.