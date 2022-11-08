Світова боксерська рада виключить російських та білоруських спортсменів із рейтингів

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Світова боксерська рада (WBC) вирішила виключити зі своїх рейтингів російських та білоруських спортсменів. Також організація не дозволятиме проведення поєдинків на території рф та білорусі.

Про це заявив очільник WBC Маурісіо Сулейман, пише Tribuna.

«Усіх боксерів з росії та білорусі прибрали з рейтингів WBC. Організація не санкціонуватиме бої у цих двох країнах. Жоден їх громадянин не зможе змагатися за титул чемпіона WBC», — підкреслив він.

Водночас усі українські боксери, які не мають можливості виступати, залишаються на своїх нинішніх позиціях.