«Коштів достатньо». Шмигаль озвучив середній розмір субсидії на наступний рік
- Автор:
- Олег Панфілович
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National Bank Of Ukraine / Flickr
Середній розмір субсидії наступного року становитиме 1 800 гривень.
Про це заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
«Середній розмір субсидії прогнозовано складе близько 1 800 грн на місяць. У бюджеті як на цей, так і на наступний рік достатньо коштів, аби підтримати найбільш вразливі верстви населення та надати необхідний обсяг допомоги у вигляді субсидій», — підкреслив Шмигаль.
За словами премʼєра, на сьогодні субсидії від держави отримують майже 2,5 мільйона домогосподарств. «Очікується, що ця кількість зросте в наступні місяці, адже люди продовжують звертатися по відповідну допомогу», — заявили в уряді.
- 3 листопада Верховна Рада схвалила державний бюджет на 2023 рік. У документ заклали заклали прожитковий мінімум на рівні 2 589 гривень та мінімальну заробітну плату на рівні 6 700 гривень.