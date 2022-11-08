На Миколаївщині створили мобільні патрулі добровольців для збиття дронів-камікадзе

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У Миколаївській області створили мобільні групи добровольців для перехоплення іранських дронів.

Про це в ефірі загальнонаціонального марафону розповів голова області Віталій Кім.

«Ми їх [дрони] вираховуємо і виїжджаємо на перехоплення. Це дає свій результат. Зараз у нас уже істотно збільшилась кількість цих мобільних груп. І для людей, які працюють, зʼявився навіть певний азарт: вони самі вивчають технічні характеристики і працюють», — зазначив Кім.

За його словами, зараз влада області ділиться цим досвідом з іншими регіонами. «Ті, хто запитує, ми всім розповідаємо, як ми це робимо. І цей досвід розповсюджується зараз далі... Останніми тижнями у нас вже неодноразово збивали їх стрілецькою зброєю. Тобто це питання бажання зараз. І чим більше зараз у нас таких вогневих груп, тим більша імовірність, що вони будуть збиті», — зазначив очільник Миколаївської ОВА.