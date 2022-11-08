На Харківщині знайшли секретний план окупантів з «перевиховання» українських дітей
- Автор:
- Анна Холоднова
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Facebook / Людмила Денісова
У звільненому Ізюмі Харківської області знайшли папку із секретним планом окупантів з «розбудови» російської освіти в Україні.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
Серед документів — «матеріали для наради з питань підтримки та розвитку системи освіти в Харківській області». Одним з кураторів цього процесу було міністерство освіти рф.
Окупанти планували видати учням російські атестати про закінчення 11 класів. В одному з документів йдеться, що «міносвіти має прискоритися з друком атестатів на базі Бєлгородської області».
Також росіяни планували привезти в Харківську область викладачів з рф. Особливий акцент мали зробити на викладачах історії та літератури, які б запроваджували «патріотичне виховання». В одному з документів зазначено, що діти мають орієнтуватися виключно на заклади вищої освіти в Бєлгородській області.
Крім того, 1—2 дитини, які «особливо відзначилися», окупанти планували відправити до табору в тимчасово окупованому Криму, а учнів 7—9 класів — до Бєлгорода.
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