Instagram дозволив користувачам планувати публікації на 75 днів наперед
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Alexander Shatov / Instagram
У соцмережі Instagram зʼявилися нові інструменти для планування публікацій. Ними можуть скористатися власники професійних акаунтів.
Про це пише портал Social Media Today.
Нова опція дозволить користувачам планувати дописи безпосередньо в застосунку до 75 днів наперед. Як це зробити:
- під час створення допису торкніться «Додаткові налаштування», перш ніж опублікувати його;
- натисніть «Запланувати цю публікацію»;
- оберіть час і дату, коли допис потрібно опублікувати;
- торкніться «Розклад» у редакторі дописів.
Instagram тестував цю функцію протягом останніх кількох тижнів. Наразі вона доступна лише для професійних облікових записів. Однак власником такого акаунту може стати будь-яка людина — треба просто увімкнути відповідну опцію в налаштуваннях свого облікового запису.
Instagram повідомив, що з 8 листопада ця опція поступово запрацює у всіх користувачів застосунку.
- 9 вересня стало відомо, що Instagram готується надати користувачам можливість репостити фото та відео інших користувачів. А 24 вересня Instagram дозволив всім користувачам викладати 60-секундні історії (Stories). Раніше короткі відео різалися на 15-секундні фрагменти.