«Укренерго»: Аварійні відключення електрики тривають у семи областях і в Києві

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Компанія «Укренерго» 8 листопада застосувала аварійні відключення електроенергії в Києві, а також у Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях. Вони тривають з 09:30 за київським часом.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Напередодні там заявили, що 8 листопада аварійних відключень поза графіком не буде.

«Додаткові обмеження споживання необхідні тому, що через похолодання зростає споживання електроенергії, що приводить до збільшення навантаження на обладнання та дефіциту електроенергії в енергосистемі. Виникає загроза аварій, не менш складних, ніж ті, що сталися через обстріли ворога», — пояснили в «Укренерго».

Планові графіки погодинних відключень протягом доби діють по всій території України. В «Укренерго» вкотре закликали українців економити електроенергію.