Повітряні сили: Україна буде очікувати від партнерів далекобійну зброю проти балістичних ракет

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Getty Images / «Бабель»

Україна буде очікувати від країн-партнерів далекобійні засоби озброєння, які могли б боротись з балістичними ракетами.

Про це під час брифінгу 7 листопада заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Його заява пролунала в контексті того, що росія може отримати від Ірану балістичні ракети. Якщо вона їх отримає, то, імовірно, спробує застосувати їх проти нашої енергетичної інфраструктури.

«Балістичні ракети летять із космосу, зі стратосфери, але їх випускають із комплексів наземного базування. І проти таких ракет в України немає ефективних засобів. Тому нині будемо очікувати від наших партнерів саме тих засобів, які допоможуть нам діставати противника. Ідеться про далекобійні засоби озброєння, які б могли нам допомогти захиститися від балістичних ракет, від того терору, який росія влаштувала проти нашого народу», — розповів Юрій Ігнат.

Балістичні ракети запускають у стратосферу. Коли вони підлітають до «робочої зони», то «падають» на задану ціль з великої висоти під кутом майже 90 градусів, набираючи велику швидкість — через це її важко збити.