Фінляндія не планує розміщувати ядерну зброю на своїй території після вступу до НАТО

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AP

Президент Фінляндії Саулі Нійністе заявив, що його країна не буде розміщувати на своїй території ядерну зброю після вступу до Північноатлантичного альянсу.

Про це пише Yle.

Президент сказав, що після вступу до Альянсу Фінляндія не має наміру ввозити ядерну зброю, такі пропозиції від країн НАТО також не надходили.

Водночас Нійністе зазначив, що ядерна зброя є невідʼємною частиною сил стримування НАТО. Проте вони є інструментом профілактики, а не самоціллю. Він додав, що ядерну війну неможливо виграти та ніколи не слід починати.

Також Саулі Нійністе сказав, що війні росії в Україні не видно кінця, і жодна зі сторін не йде на компроміс. Він підкреслив, що Україна має повне право захищати свою цілісність та законні кордони, а російська армія не має жодного права перебувати на українській землі.

«Фінляндія допомагатиме Україні так довго, як це буде потрібно, – зазначив президент Нійністе.