Фінляндія не планує розміщувати ядерну зброю на своїй території після вступу до НАТО
- Автор:
- Анна Холоднова
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AP
Президент Фінляндії Саулі Нійністе заявив, що його країна не буде розміщувати на своїй території ядерну зброю після вступу до Північноатлантичного альянсу.
Про це пише Yle.
Президент сказав, що після вступу до Альянсу Фінляндія не має наміру ввозити ядерну зброю, такі пропозиції від країн НАТО також не надходили.
Водночас Нійністе зазначив, що ядерна зброя є невідʼємною частиною сил стримування НАТО. Проте вони є інструментом профілактики, а не самоціллю. Він додав, що ядерну війну неможливо виграти та ніколи не слід починати.
Також Саулі Нійністе сказав, що війні росії в Україні не видно кінця, і жодна зі сторін не йде на компроміс. Він підкреслив, що Україна має повне право захищати свою цілісність та законні кордони, а російська армія не має жодного права перебувати на українській землі.
«Фінляндія допомагатиме Україні так довго, як це буде потрібно, – зазначив президент Нійністе.
- Швеція і Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО у травні 2022 року. Усі 30 країн-членів повинні дати згоду, але Туреччина наклала вето.
- Після переговорів на саміті НАТО в Мадриді президент Туреччини Реджеп Ердоган 28 червня погодив зі своїми фінськими та шведськими колегами низку заходів безпеки, які дозволили двом скандинавським країнам просунутися в їхньому прагненні приєднатися до Альянсу. Турецькі медіа оприлюднили умови, на які погодилися Швеція та Фінляндія. Зокрема, вони зобовʼязуються співпрацювати з Туреччиною в питанні протидії тероризму та обмінюватися розвідданими. Також ці країни мають протидіяти Курдській робітничій партії, визнаній терористичною в ЄС і Туреччині, та її афілійованим організаціям.
- 4 липня країни завершили перемовини з НАТО і наступного дня підписали протокол про вступ до Альянсу. Тепер цей документ мають ратифікувати всі країни-члени НАТО — після цього Швеція та Фінляндія стануть повноправними членами Альянсу.