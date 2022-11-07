Північна Корея назвала запуски своїх ракет імітацією удару по Південній Кореї та США

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Північна Корея заявила, що її нещодавні запуски балістичних ракет були імітацією ударів по Південній Кореї та США.

Про це пише Reuters.

Запуск балістичних ракет відбувався минулого тижня на тлі масштабних навчань авіації Південної Кореї та США Vigilant Storm, які завершилися 5 листопада. Одна з північнокорейських ракет навіть вийшла з ладу під час польоту. Ймовірно, це була міжконтинентальна ракета.

Армія КНДР заявила, що вона зімітувала атаки на авіабази й літаки, а також на велике південнокорейське місто.

Представники США та Південної Кореї також заявили про технічну підготовку Пхеньяну до випробування ядерного пристрою (вперше з 2017 року).