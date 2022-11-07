Північна Корея назвала запуски своїх ракет імітацією удару по Південній Кореї та США
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Північна Корея заявила, що її нещодавні запуски балістичних ракет були імітацією ударів по Південній Кореї та США.
Про це пише Reuters.
Запуск балістичних ракет відбувався минулого тижня на тлі масштабних навчань авіації Південної Кореї та США Vigilant Storm, які завершилися 5 листопада. Одна з північнокорейських ракет навіть вийшла з ладу під час польоту. Ймовірно, це була міжконтинентальна ракета.
Армія КНДР заявила, що вона зімітувала атаки на авіабази й літаки, а також на велике південнокорейське місто.
Представники США та Південної Кореї також заявили про технічну підготовку Пхеньяну до випробування ядерного пристрою (вперше з 2017 року).
- Війська КНДР із кінця вересня активізували запуски балістичних ракет. Причиною називали військові навчання США і Південної Кореї. 11 жовтня в КНДР заявили, що провели імітацію ядерних ударів по Південній Кореї.
- 28 жовтня у МАГАТЕ попередили про імовірні ядерні випробування Північної Кореї.
- 2 листопада КНДР провела запуск понад 10 ракет за один день.