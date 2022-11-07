WSJ: Meta вперше за час існування планує масштабне скорочення штату

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Компанія Meta (Facebook) услід за новою політикою Twitter планує цього тижня розпочати масові звільнення. Ідеться про перше масштабне скорочення штату за всю 18-річну історію компанії.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на обізнані в цьому питанні джерела.

Скільки саме людей хоче звільнити компанія, поки невідомо, але офіційно про це мають оголосити в середу, 9 листопада. Наразі в Meta працюють понад 87 тисяч людей.

Представник Meta відмовився від коментарів, посилаючись на нещодавню заяву виконавчого директора Марка Цукерберга про те, що компанія «зосередить інвестиції на невеликій кількості пріоритетних напрямків розвитку».

«Деякі команди суттєво збільшаться, але більшість інших команд залишаться незмінними або скоротяться протягом наступного року», — сказав гендиректор Марк Цукерберг під час звіту про прибутки компанії за третій квартал 26 жовтня.

У вересні The Wall Street Journal повідомила, що Meta планує скоротити витрати принаймні на 10% у найближчі місяці, частково коштом скорочення персоналу.