Єврокомісія наступного тижня представить план фіндопомоги Україні на €18 мільярдів
- Автор:
- Олег Панфілович
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Ursula von der Leyen / Twitter
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала презентацію наступного тижня програми фінансової допомоги Україні на 2023 рік.
Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.
Програма допомоги передбачає фінансування українського бюджету у розмірі до €1,5 мільярда на місяць, що загалом становитиме до €18 мільярдів. Обидва лідери визнали важливість забезпечення передбачуваного та регулярного фінансування основних функцій держави. Підтримка у формі пільгових довгострокових позик із покриттям процентних витрат також сприятиме реформам України та її шляху до членства в ЄС.
Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що Євросоюз продовжить надавати гуманітарну допомогу Україні, особливо взимку.
- Європейський банк реконструкції та розвитку упродовж 2022—2023 років виділить до €3 мільярдів для допомоги українському бізнесу та економіці.