Теми в чатах, розшифровка відеоповідомлень і колекційні імена. Telegram випустив оновлення

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Videvo

Месенджер Telegram випустив оновлення. Відтепер користувачі зможуть розділяти обговорення у великих групах на теми, придбати колекційні публічні імена для профілів і розшифровувати відеоповідомлення.

Про це написав засновник Telegram Павло Дуров.

Теми у групах

Адміністратори груп у Telegram на 200 і більше учасників можуть організувати обговорення за темами. Нова функція дозволяє створювати окремі чати всередині основної групи.

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Колекційні публічні імена

Тепер до облікових записів і чатів можна привʼязати кілька колекційних публічних імен — на додаток до одного звичайного.

Як і звичайні імена користувачів типу @username, вони відображатимуться в результатах глобального пошуку і можуть використовуватися поза Telegram як посилання. На відміну від стандартних імен користувачів колекційні можуть бути коротшими за 5 символів.

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Розшифровка відеоповідомлень

Передплатники Telegram Premium зможуть миттєво перетворювати мову з відео на тест. Раніше така функція була доступна для голосових повідомлень.

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Нові набори емодзі

У Telegram зʼявиться 12 нових офіційних наборів. Із передплатою Telegram Premium такі емодзі можна буде використовувати в будь-яких повідомленнях і підписах до медіафайлів або для тематичних статусів.

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Оновлений нічний режим на iOS

Розробники оновили дизайн нічних тем у додатку Telegram для iOS.

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Налаштування розміру тексту на Android

У меню «Налаштування чатів» на Android можна буде змінювати розмір тексту.

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Нові інтерактивні емодзі та реакції

У Telegram додали чотири нові інтерактивні емодзі 😴👨‍💻🤓👀, із повноекранною анімацією в особистих чатах. Їх можна використовувати як реакцію.

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