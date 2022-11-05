Іран вперше визнав, що постачав росії дрони — але нібито ще до її вторгнення в Україну

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Іран вперше визнав, що постачав росії дрони-камікадзе, але ще нібито до повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Відповідну заяву 14 листопада зробив міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амірабдоллахіан.

«Ми передали росії обмежену кількість безпілотників за кілька місяців до війни в Україні», — сказав міністр журналістам і додав, що Тегеран не планує постачати росії ракети.

Офіційні особи МЗС Ірану неодноразово відкидали заяви як України, так і західних країн з приводу постачання росії дронів-камікадзе.