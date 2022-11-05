Іран вперше визнав, що постачав росії дрони — але нібито ще до її вторгнення в Україну
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty
Іран вперше визнав, що постачав росії дрони-камікадзе, але ще нібито до повномасштабного вторгнення рф в Україну.
Відповідну заяву 14 листопада зробив міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амірабдоллахіан.
«Ми передали росії обмежену кількість безпілотників за кілька місяців до війни в Україні», — сказав міністр журналістам і додав, що Тегеран не планує постачати росії ракети.
Офіційні особи МЗС Ірану неодноразово відкидали заяви як України, так і західних країн з приводу постачання росії дронів-камікадзе.
- Війська росії наразі атакують Україну іранськими дронами-камікадзе Shahed-136 і використовують у війні багатоцільові БпЛА Mohajer-6. Сили оборони України навчилися збивати більшість атакуючих дронів.
- 1 листопада видання CNN із посиланням на західних чиновників, які уважно стежать за програмою озброєння Ірану, написало, що Іран планує передати росії близько 1 000 балістичних ракет та дронів для війни проти України. Водночас Пентагон поки не має підтверджень, що Іран міг передати росії балістичні ракети малої дальності або планує це зробити.