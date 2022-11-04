Генштаб: Унаслідок удару по окупаційній адміністрації Голої Пристані загинули 18 осіб

Новини

Унаслідок удару по будівлі, яку займала окупаційна адміністрація Голої Пристані (Херсонська область), загинули 18 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил.

«Окупанти продовжують помирати в Україні. Підтверджено інформацію про втрати противника внаслідок вогневого ураження по адміністративній будівлі в Голій Пристані Херсонської області. За наявною інформацією, 18 російських загарбників знищені, двоє поранені», — йдеться у зведенні Генштабу.

Також 2 листопада в районі містьа Енергодар Запорізької області ЗСУ знищили зенітний ракетний комплекс С-300 та вантажівку з боєприпасами, а приблизно 20 військовослужбовців противника отримали поранення різного ступеня тяжкості.

3 листопада в Мелітополі українські військові вдарили по пункту управління противника, розміщеному в будівлі промислової зони. Орієнтовно 50 загарбників поранено та знищено до 10 одиниць військової техніки. Також пошкоджено майже 80 одиниць військової техніки різного типу, які ворог ховав в ангарах.