Білоруські прикордонники показали відео «української провокації» — в їхній бік їхав бронетранспортер

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Білоруські прикордонники звинуватили Україну у провокації на кордоні, під час якої до них нібито наближалися озброєні українські військові на бронетранспортері.

Про це повідомляє Прикордонний комітет білорусі.

Інцидент нібито стався на пункті пропуску «Глушкевичі» (з української сторони — «Майдан Копищанський») 29 жовтня о 13:23. «Камери відеоспостереження зафіксували рух українського БТР-80 із групою озброєних людей у формі в напрямку кордону з білоруссю. Після зупинки перед українськими інженерними загородженнями бронетранспортер розвернувся і о 13:33 пройшов назад у глиб української території», — заявили у відомстві.

Браузер не підтримує відео

Зазначається, що в рамках реагування білоруські військовослужбовці «зайняли вогневі позиції для відбиття можливої агресії та знищення бойової техніки та живої сили в разі порушення кордону».