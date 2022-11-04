У «Дії» зʼявилася ще одна військова облігація, присвячена Енергодару
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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«Бабель»
У «Дії» з 4 листопада доступна ще одна військова облігація. Вона присвячена тимчасово окупованому Енергодару.
Про це повідомили пресслужба «Дії» та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
«Сьогодні рівно 8 місяців, як російські терористи захопили місто Енергодар і найбільшу в Європі атомну електростанцію — Запорізьку АЕС. Відтоді росіяни регулярно обстрілюють станцію, тримають на її території військову техніку, викрадають і катують персонал. Це ядерний терор, що загрожує страшною катастрофою для всього світу», — написав Федоров.
Він додав, що покупка облігації — це внесок у деокупацію міста Енергодар. Дата виплати за облігацією — 5 квітня 2023 року. Відсоткова ставка — 12%.
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