Минулої доби в Києві випала рекордна за майже 30 років кількість опадів
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
Гонтар Володимир / УНІАН
У Києві протягом минулої доби випала рекордна кількість опадів за останні 27 років.
Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
«3 листопада в столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів — 17 мм, що на 1,3 мм більше, ніж попередній рекорд 1995 року, коли випало 15,7 мм опадів», — йдеться в повідомленні.
На початку жовтня кліматологи повідомляли, що з 6 жовтня в Києві розпочався антициклонічний характер погоди із підвищенням температури повітря. Це означало початок так званого бабиного літа.
- Вересень у столиці був в середньому на 2 °С холодніший, аніж зазвичай. Температура повітря в столиці була +12,7 °С.