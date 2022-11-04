Ірландія прийняла понад 55 тисяч українських біженців. Країна більше не має можливостей приймати нових переселенців

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Ірландія наразі прийняла понад 55 тисяч українських біженців і більше не має місць для розміщення нових переселенців.

Про це посол Ірландії в Україні Тереза Хілі написала в статті для «Європейської правди».

Окрім підтримки, наданої через канали ЄС, Ірландія надала €20 мільйонів гуманітарної допомоги Україні та сусіднім країнам і тимчасово скасувала для українців візові вимоги.

«Ірландія ніколи не бачила такої кількості людей, які одночасно прибували за такий короткий проміжок часу. Зараз ми приймаємо понад 55 тисяч українців — понад 1% нашого населення. Уряд, державні та громадські службовці, а також волонтери по всій країні наполегливо працюють, щоб впоратися з цією гуманітарною кризою, надаючи необхідну підтримку тим, хто шукає притулку та інших послуг. Але я хочу розповісти та підкреслити, що тепер у держави лишилася обмежена кількість вільного соціального житла», — констатувала посол.

За її словами, останніми днями траплялися випадки, коли ірландці не могли тимчасово розмістити новоприбулих українців, так само як і шукачів міжнародного захисту з інших країн, у належних умовах.

«Ми намагаємося подолати цю проблему, для нас це вкрай важливо. Але ми також просимо український народ із розумінням поставитись до ситуації та застерігаємо всіх, хто планує зараз поїхати до Ірландії, пам’ятати, що ми, попри наші зусилля та щирі побажання, можемо виявитися не в змозі забезпечити наявність державного житла по прибуттю», — резюмувала дипломат.