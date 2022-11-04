На Запорізьку АЕС прибула нова група експертів МАГАТЕ
- Автор:
- Костя Андрейковець
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На окуповану росіянами Запорізьку атомну електростанцію прибула нова група експертів Міжнародного агентства з атомної енергії.
Про це повідомляється на сайті МАГАТЕ.
На станцію 3 листопада прибули чотири експерти, які замінять своїх колег. По факту МАГАТЕ провело ротацію. Нова команда експертів має пересвідчитися в безпечній й надійній роботі станції.
Це вже друга ротація експертів агентства на ЗАЕС від започаткування спецмісії у вересні цього року.
- У жовтні гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі провів зустрічі з російською та українською сторонами щодо створення навколо ЗАЕС зони безпеки. У росії заявили, що не проти безпекової зони навколо Запорізької АЕС, але війська звідти виводити не збираються. Питання безпекової зони досі не вирішено.
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