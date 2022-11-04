На Запорізьку АЕС прибула нова група експертів МАГАТЕ

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На окуповану росіянами Запорізьку атомну електростанцію прибула нова група експертів Міжнародного агентства з атомної енергії.

Про це повідомляється на сайті МАГАТЕ.

На станцію 3 листопада прибули чотири експерти, які замінять своїх колег. По факту МАГАТЕ провело ротацію. Нова команда експертів має пересвідчитися в безпечній й надійній роботі станції.

Це вже друга ротація експертів агентства на ЗАЕС від започаткування спецмісії у вересні цього року.