Reuters: G7 та Австралія домовились встановити фіксовану ціну на російську нафту

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Daniel Acker / Bloomberg via Getty Images

«Велика сімка» та Австралія домовилися встановити граничну фіксовану ціну на російську нафту — замість плаваючої відсоткової ставки.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

«Коаліція погодилася, що цінова межа буде фіксованою ціною, яка регулярно переглядатиметься, а не знижкою відносно індексованої ціни. Це підвищить стабільність ринку та спростить дотримання вимог, щоб мінімізувати навантаження на учасників ринку», — сказало джерело в коаліції, не уповноважене виступати публічно.

За словами кількох джерел, початкова ціна не встановлена, але її оголосять у найближчі тижні. Партнери з коаліції домовилися регулярно переглядати фіксовану ціну. За словами джерела, недоліком узгодженої системи фіксованих цін є те, що потрібно більше зустрічей коаліції та бюрократії для її регулярного перегляду.

Міністр фінансів США Джанет Йеллен та інші офіційні особи G7 стверджують, що обмеження цін, яке має розпочатися 5 грудня на нафту та 5 лютого на нафтопродукти, зменшить фінансування росії, але не скоротить постачання нафти і нафтопродуктів споживачам. Росія ж заявляла, що відмовиться від постачання нафти до країн, які встановлюють граничні ціни.

Стабільна цінова межа могла б дозволити страховикам більш впевнено пролонгувати контракти і укладати нові, не побоюючись, що країни, які купують нафту, можуть скоригувати ціну.