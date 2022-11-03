Парламент Болгарії проголосував за постачання важкого озброєння Україні
- Автор:
- Олег Панфілович
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Парламент Болгарії проголосував за направлення Україні важкої зброї.
Про це повідомляє Novini.bg.
За це рішення проголосували 175 депутатів проти 49. Депутати зобовʼязали уряд протягом місяця внести до парламенту проект рішення про надання Україні військової та військово-технічної підтримки.
Це рішення поклало край місяцям напруги та суперечок навколо теми поставок важкого озброєння Україні між політичними партіями цієї країни-члена НАТО.
Після рішення Угорщина залишилася єдиним членом НАТО, який не схвалив поставки зброї Києву з початку повномасштабного неспровокованого вторгнення росії.
- 4 травня парламент Болгарії дозволив ремонт української військової техніки на оборонних підприємствах, проте відмовився надати Україні озброєння та боєприпаси. За таке рішення проголосували 200 депутатів, зокрема з проросійської партії БСП.
- Попри це, наприкінці жовтня видання Euroactive повідомило, що Болгарія через посередників уже могли передати Україні зброї та боєприпасів на суму близько мільярда євро.