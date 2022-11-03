Парламент Болгарії проголосував за постачання важкого озброєння Україні

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Парламент Болгарії проголосував за направлення Україні важкої зброї.

Про це повідомляє Novini.bg.

За це рішення проголосували 175 депутатів проти 49. Депутати зобовʼязали уряд протягом місяця внести до парламенту проект рішення про надання Україні військової та військово-технічної підтримки.

Це рішення поклало край місяцям напруги та суперечок навколо теми поставок важкого озброєння Україні між політичними партіями цієї країни-члена НАТО.

Після рішення Угорщина залишилася єдиним членом НАТО, який не схвалив поставки зброї Києву з початку повномасштабного неспровокованого вторгнення росії.