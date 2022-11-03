Держатомрегулювання України ініціює позбавлення росії прав у МАГАТЕ

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Державна інспекція ядерного регулювання України ініціює позбавлення росії прав та привілеїв у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).

Про це повідомляється на сайті інспекції.

Голова Держатомрегулювання Олег Коріков запропонував міжнародним партнерам виробити консолідовану позицію щодо виключення росії і винести її на розгляд Ради управляючих та скликання позачергової Генеральної конференції агентства. Він пояснив це тим, що попри резолюції і постійне знаходження експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, росія продовжує тиснути і впливати на персонал станції, а також незаконно втручатися у технологічний процес.

«Росія продовжує спроби присвоїти ядерні установки та ядерний матеріал України, ігноруючи рішення, резолюції та визнання міжнародними організаціями [...] того беззаперечного факту, що Запорізька АЕС є українською атомною станцією та єдиною законною організацією, що може експлуатувати станцію, є ДП НАЕК «Енергоатом», — заявили в Держатомрегулюванні.