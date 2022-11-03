Росія за жовтень перекинула до білорусі близько 1,5 тисячі залізничних платформ із озброєнням і технікою

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Російські війська перекинули до білорусі за жовтень близько 1,5 тисячі залізничних платформ із озброєнням та військовою технікою, до 200 пасажирських вагонів, а також понад 100 вантажних вагонів із військовим майном.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ, генерал Олексій Громов, передає Інтерфакс-Україна.

Наразі ворог перекидає до білорусі підрозділи 1 танкової армії, насамперед 2 мотострілецької дивізії, разом із технікою і щойно мобілізованими. Їх розміщують на основних військових полігонах білорусі.

Крім того, білорусь надає росії майданчики для атак на Україну. Громов відмітив особливу роль авіабази в районі населеного пункту Лунинець Брестської області, де розміщуються іранські дрони-камікадзе, а також певна кількість їхніх операторів.

Громов зазначив, що на волинському, житомирському та київському напрямках ситуація стабільна, ознак формування наступальних угруповань немає. Проте ситуація неоднозначна. За його словами, на формування ударного угруповання для нападу на Україну з білорусі необхідно щонайменше 2—3 місяці.