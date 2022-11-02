НАЗК заявляє, що призначення Олексія Чернишова главою «Нафтогазу» буде незаконним

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Пресслужба Офісу президента України

Національне агентство з питань запобігання корупції заявляє, що можливе призначення міністра розвитку громад Олексія Чернишова на посаду глави «Нафтогазу» буде незаконним.

Про це йдеться в листі голови НАЗК Олександра Новікова до премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, яке є в розпорядженні видання «Ліга».

Олександр Новіков зазначає, що уряд, членом якого є Олексій Чернишов, упродовж тривалого часу виконує функції наглядової ради «Нафтогазу». Водночас норми закону «Про запобігання корупції» прямо забороняють чиновникам і держслужбовцям влаштовуватися на роботу в компанії, що підпадали під їхній контроль або нагляд. Заборона діє протягом року після звільнення.

«Таким чином, призначення будь-якого з членів Кабінету міністрів України до «Нафтогазу» за вказаних обставин є незаконним», — пояснив голова НАЗК.