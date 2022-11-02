САП відкрила справу через розслідування, де фігурує голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
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- Ангеліна Шеремет
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Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження через розслідування про прямий звʼязок між головою Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентином Резніченком і компанією, яка отримала вже півтора мільярда бюджетних гривень на відбудову доріг в області.
Про це САП повідомила у коментарі «Радіо Свобода».
Справу відкрили за статтями про зловживання владою та відмивання грошей, які отримали злочинним шляхом. Керівник Дніпропетровської ОДА Резніченко поки не є підозрюваним або обвинуваченим у цих справах.
- 2 листопада журналісти «Схем» та «Української правди» оприлюднили розслідування про те, що Валентин Резніченко посприяв фірмі своєї супутниці у отриманні бюджетних 1,5 мільярда гривень на ремонт та утримання доріг. Журналісти наголошують на тому, що саме від Резніченка залежить, кому і в яких обсягах виділяти бюджетні кошти області.