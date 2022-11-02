США звинуватили Північну Корею у таємних поставках росії артилерійських снарядів
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Аліса Ігіна / «Бабель»
Американська розвідка вважає, що Північна Корея таємно постачає росії артилерійські снаряди. Але там приховують кінцевого отримувача таких поставок.
Про це пише CNN.
У США зазначають, що таємні поставки артилерійських снарядів із КНДР та закупівля дронів і ракет в Ірану є ще одним свідченням того, що російські запаси вичерпуються.
Там наголошують, що Північна Корея приховує свої поставки, нібито відправляючи снаряди у країни Африки та Близького Сходу. Зараз росія перебуває у процесі закупівлі в КНДР мільйонів ракет та артилерійських снарядів.
«Наша інформація вказує на те, що КНДР таємно забезпечує війну росії в Україні значною кількістю артилерійських снарядів, приховуючи при цьому реальне місце призначення поставок зброї, намагаючись створити враження, що вона прямує до країн Близького Сходу чи Африки», — пояснив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.
У розсекречених даних розвідки немає точної інформації про те, скільки зброї КНДР передає росії і чим рф за неї розплатиться.
- У Північній Кореї 22 вересня заявили, що ніколи не постачали зброю чи боєприпаси росії і не мають планів щодо цього. Водночас КНДР закликала Сполучені Штати «тримати язик за зубами» і припинити «поширювати чутки».
- 5 вересня газета The New York Times з посиланням на розсекречені дані американської розвідки повідомила, що росія купує снаряди для артилерії та ракети малої дальності у Північної Кореї. Згодом у Білому домі також заявили, що мають дані про плани росії закупити у Північної Кореї мільйони боєприпасів для артилерії та ракети малої дальності.