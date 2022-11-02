США звинуватили Північну Корею у таємних поставках росії артилерійських снарядів

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Аліса Ігіна / «Бабель»

Американська розвідка вважає, що Північна Корея таємно постачає росії артилерійські снаряди. Але там приховують кінцевого отримувача таких поставок.

Про це пише CNN.

У США зазначають, що таємні поставки артилерійських снарядів із КНДР та закупівля дронів і ракет в Ірану є ще одним свідченням того, що російські запаси вичерпуються.

Там наголошують, що Північна Корея приховує свої поставки, нібито відправляючи снаряди у країни Африки та Близького Сходу. Зараз росія перебуває у процесі закупівлі в КНДР мільйонів ракет та артилерійських снарядів.

«Наша інформація вказує на те, що КНДР таємно забезпечує війну росії в Україні значною кількістю артилерійських снарядів, приховуючи при цьому реальне місце призначення поставок зброї, намагаючись створити враження, що вона прямує до країн Близького Сходу чи Африки», — пояснив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

У розсекречених даних розвідки немає точної інформації про те, скільки зброї КНДР передає росії і чим рф за неї розплатиться.