У «Дії» зʼявилася нова військова облігація

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«Бабель»

Від 2 листопада у застосунку «Дія» можна купити ще одну військову облігацію — «Бердянськ».

Про це повідомили у пресслужбі «Дії».

Дата виплати нових цінних паперів — 10 травня 2023 року. Процентна ставка — 14%.

«Кожна куплена облігація наближає окуповані території до звільнення та підтримує нашу економіку», — наголосили у «Дії».

Також там повідомили, що облігації «Крим» та «Луганськ» вже розпродані.