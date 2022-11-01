WSJ: Саудівська Аравія попередила про плани Ірану напасти на неї та Ірак. Військові — у стані підвищеної готовності

Новини

Flickr / Mohsen Taleb

Саудівська Аравія попередила США про атаку з боку Ірану на цілі в королівстві. Військові США та країн Близького Сходу перебувають у стані підвищеної готовності.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

У відповідь на попередження США, Саудівська Аравія та кілька сусідніх країн підвищили рівень готовності для своїх військових сил. Саудівські посадовці заявили, що Іран готовий напасти як на королівство, так і на Ірак, щоб відвернути увагу від внутрішніх протестів, що охопили країну.

Рада національної безпеки Білого дому заявила, що стурбована попередженнями та готова відреагувати, якщо Іран здійснить атаку. «Ми стурбовані загрозою і ми залишаємося в постійному контакті по військових та розвідувальних каналах із Саудівською Аравією», — сказав речник Ради національної безпеки.

Минулого місяця командир Корпусу вартових Ісламської революції Ірану публічно попередив Саудівську Аравію про «необхідність стримувати висвітлення протестів в Ірані супутниковими новинними каналами», зокрема Iran International, який є популярним серед багатьох іранців.

«Це наше останнє попередження, тому що ви втручаєтеся в наші внутрішні справи через ці засоби масової інформації», — сказав генерал-майор Хоссейн Саламі.