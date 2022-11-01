У путіна заявили, що указ про завершення мобілізації не потрібен. У росії почався осінній призов до армії

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Mikhail Metzel \ TASS via Getty Images

Речник президента росії дмитро пєсков заявив, що для завершення так званої часткової мобілізації не потрібен окремий указ путіна.

Його слова процитувало російське пропагандистське видання «РИА Новости».

«Указ не потрібний, з цього приводу ми маємо висновок державного правового управління адміністрації президента. Відповідно, часткову мобілізацію завершено», — сказав він.

Він додав, що міноборони розіслало відповідні телеграми у військкомати. Відповідаючи на запитання, чи дозволить поточний наказ путіна про «часткову мобілізацію» розпочати новий етап мобілізації, пєсков сказав «ні» і заявив, що 300 тисяч осіб призовників мобілізували, чим «виконали указ».

З 1 листопада розпочався осінній призов до армії, передає «Радіо Свобода». До армії планується призвати 120 тисяч осіб.