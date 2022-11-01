Пентагон: Україна сумарно отримає 8 систем ППО NASAMS

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Flickr / Kongsberg

Україна загалом отримає від США вісім систем протиповітряної оборони NASAMS.

Про це повідомляє офіційний сайт Пентагону.

За словами представника Міноборони США, дві системи NASAMS будуть розгорнуті в Україні вже найближчим часом. Міністр оборони Ллойд Остін казав, що їх можна очікувати на початку листопада. Ще шість ППО передадуть пізніше.

У відомстві додали, що кілька країн виділили боєприпаси для NASAMS, і США будуть заохочувати партнерів надавати додаткові боєприпаси.

Окрім того, США передадуть Україні системи VAMPIRE виробництва L3Harris для боротьби з безпілотниками.