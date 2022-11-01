Фонд «Повернись живим» збирає 325 млн грн на 25 безпілотних комплексів «ШАРК»

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Фонд «Повернись живим» спільно з мережею АЗК «ОККО» запустив проєкт «Око за око», мета якого зібрати 325 млн грн на 25 розвідувальних безпілотних комплексів «ШАРК», виробництва української Ukrspecsystems.

У фонді повідомили, що за ці кошти придбають 25 комплексів «під ключ» — це 75 «ШАРК», 25 пунктів управління та 25 пускових установок.

З кожного літра пального PULLS 95 або PULLS Diesel, яким українські водії заправлятимуться на ОККО, одна гривня автоматично буде передаватися на проєкт «Око за око». Для додаткових донатів також можна використовувати спеціальний рахунок ініціативи.