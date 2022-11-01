МЗС України вимагає виключити росію з «Великої двадцятки»

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Nick Grapsy / Wikimedia

Міністерство закордонних справ України вимагає виключити росію зі списку запрошених на саміт «Великої двадцятки» (G20), а також позбавити її права на членство в ній.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

«Путін публічно визнав віддання наказу про ракетні удари по українських цивільних та по енергетичній інфраструктурі. Маючи руки по лікті в крові, він не має сидіти за одним столом із світовими лідерами. Запрошення путіну на саміт на Балі має бути відкликане, а росія — виключена із «Групи двадцяти», — зазначив речник.

«Велика двадцятка» виникла наприкінці 1990-х, коли в азіатських країнах була фінансова криза, а країни Заходу не знали, як на неї реагувати. Тоді міністри фінансів «Великої сімки» запропонували розширити коло країн для обговорення питань фінансової політики й запросили туди такі великі держави, як Китай та Індія, без яких світові економічні проблеми вочевидь вирішити неможливо. Перша конференція G20 відбулася 15—16 січня 1999 року в Берліні.

Сьогодні до складу «Великої двадцятки» входять: Австралія, Аргентина, Бразилія, Велика Британія, Німеччина, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Мексика, росія, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Франція, Південна Корея, ПАР, Японія і Європейський Союз. Крім того, зазвичай на зустрічах G20 присутні представники міжнародних організацій, включно з МВФ, Світовою організацією торгівлі, ООН і Світовим банком. Саміти G20 проходять щорічно.