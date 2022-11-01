На аукціоні рідкісну одну копійку продали за 17 756 грн

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На аукціоні Віоліті продали одну з найбільш рідкісних монет номіналом 1 копійка. Покупець виклав за неї 17 756 грн.

Про це свідчить сторінка аукціону.

Монети номіналом 1 копійка карбувалися з 1992 до 2013 року. Вартість більшості з них дорівнює номіналу, але деякі мають певну нумізматичну цінність, тому їх можна продати дорожче.

Цей різновид у нумізматичних каталогах має позначення 1.35АА.

Її особливість полягає у східчастій верхівці правого верхнього листа на реверсі монети та маленьких ягодах на лицьовому боці.

Для порівняння, така ж монета з великими ягодами (1.35АЕ) коштує лише кілька десятків гривень.