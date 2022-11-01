У Бразилії масові протести прихильників Болсонару, який програв на виборах президента. Майже всі автомагістралі в країні заблоковані

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У Бразилії спалахнули масові протести прихильників чинного президента, правого популіста Жаїра Болсонару, який програв вибори опозиційному кандидату-соціалісту Луїзу Інасіо «Лула» да Сілві.

Про це пишуть Bloomberg і The New York Times.

Протести поширилися від Мату-Гросу та Санта-Катаріни до Парани, Сан-Паулу, Мінас-Жерайс, Гояс і Баїя. У Сан-Паулу заблокували роботу міжнародного аеропорту, через що довелося скасувати частину рейсів, призначених на сьогодні, 1 листопада.

Масові блокування відбуваються на дорогах. У них активну участь беруть водії вантажівок, оскільки Болсонару свого часу знизив вартість дизельного палива.

Наймасштабнішими блокування доріг стали у штаті Санта-Катаріна, де Болсонару мав найбільшу підтримку, та штаті Мату-Гросу-ду-Сул.

Болсонару досі не визнав своєї поразки на виборах. Його син Флавіо написав у Twitter, що батько «не відмовиться від Бразилії».