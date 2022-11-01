Росія перекинула в білорусь носії ракет «Кинджал». У британській розвідці пояснили, навіщо

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Росія перекинула у білорусь два літаки-перехоплювачі МіГ-31К FOXHOUND. Їх зафіксували на білоруському аеродромі Мачуліщі 17 жовтня.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки.

Також на білоруському аеродромі помітили велику каністру, яка зберігалася неподалік у захисному земляному валу. У британській розвідці вважають, що ця каністра повʼязана з балістичною ракетою повітряного запуску AS-24 KILLJOY ( «Кинджал» російською) — великогабаритним боєприпасом, який можуть нести літаки МіГ-31К.

Росія ніколи раніше не розгортала свої «Кинджали» у білорусі. Час від часу вона використовувала цю зброю у війні з Україною, але запаси таких ракет, імовірно, дуже обмежені.

«Маючи радіус дії понад 2000 км, базування KILLJOY у білорусі дає росії невелику додаткову перевагу з точки зору вражання додаткових цілей в Україні», — зазначили у британській розвідці.

Там вважають, що розгортання таких ракет є повідомленням рф для Заходу, а також покликане показати білорусь як дедалі більшого співучасника війни.