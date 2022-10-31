У Києві відновили електропостачання для всіх жителів та водоканалу. Але тепер будуть аварійні відключення

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Pixabay / Alberto Sanchez

У Києві повністю відновили електропостачання для всіх 350 тисяч квартир, які лишилися без світла через удари росіян уранці 31 жовтня, а також обʼєктів водоканалу. Однак не у всіх квартирах зараз є світло, тому що були застосовані графіки аварійних відключень.

Про це пише у Facebook ДТЕК «Київські електромережі».

«Станом на 18:00, наші спеціалісти перевели на тимчасову схему живлення всіх знеструмлених споживачів у Києві. Ці клієнти знову зі світлом. В той же час, за вказівкою системного оператор НЕК «Укренерго», у Києві наразі застосовані екстрені обмеження електропостачання. Тому частина споживачів зараз тимчасово без електропостачання, відповідно до потреб енергосистеми», — зазначили там.

Для тих, у кого наразі немає електрики, світло увімкнуть після стабілізації ситуації за вказівкою «Укренерго».

У компанії закликають вмикати енергоємні прилади по черзі і максимально знизити споживання електроенергії в пікові години з 17:00 до 23:00, тому що дефіцит електрики зберігається і можливі відключення.