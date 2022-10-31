«Укрзалізниця»: через російську ракетну атаку затримуються три потяги

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НАБУ

Російський масований обстріл знеструмив кілька ділянок на залізниці. Резервні тепловози виведені на колії.

Про це повідомляють в «Укрзалізниці».

Поїзд № 81/82 Київ — Ужгород прямує із затримкою більш ніж на 30 хвилин. Є також затримки потягів № 712 Київ — Краматорськ та № 732 Київ — Дніпро.

«80% поїздів, які зараз у дорозі, продовжують курсувати за графіком», — зазначили в «Укрзалізниці».